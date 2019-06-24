Абызов задумался в СИЗО о женитьбе

Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов в «Лефортово» признался в любви пришедшей на апелляцию в суд 29-летней Валентине Григорьевой и чуть ли не позвал ее замуж. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, Абызов спросил у девушки, как у нее дела и хочет ли она в настоящее время чего-нибудь. Григорьева сказала, что у нее все хорошо и она ничего не хочет.

«Ничего, даже замуж?»— спросил Абызов.

Также бывший министр сказал, что любит ее.

Услышав этот разговор, адвокаты даже предложили передать кольца.

Ранее сообщалось, что Абызов в СИЗО отгоняет болезни чесноком и луком.

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.