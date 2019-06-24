Полицейский устроил стрельбу, чтобы отпугнуть детей

Управление СК по Курской области проинформировало о проверке инцидента, во время которого сотрудник полиции угрожал детям пистолетом. Об это сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 23 июня у дома №3 на улице Ламоновской.

«…мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину», — говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, мужчина работает в полиции. Он один раз выстрелил из пистолета в воздух. После произошедшего у него изъяли оружие.

Ранее сообщалось, что в Сумской области представитель правоохранительных органов на служебном автомобиле сбил 10-летнего ребенка.