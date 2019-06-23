Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Согласно данным на 22.23, во Внуково задержано 16 рейсов и два отменено. В аэропорте Домодедово задержано 20 рейсов и семь отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали восемь рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что осень летом предрекли в Москве.