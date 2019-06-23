Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 22.23, во Внуково задержано 16 рейсов и два отменено. В аэропорте Домодедово задержано 20 рейсов и семь отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали восемь рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что осень летом предрекли в Москве.