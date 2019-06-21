240 человек пострадали во время протеста в Тбилиси

Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек, передает ТАСС.

Как сообщил замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа, 102 человека остаются в больницах.

Ранее два человека потеряли глаза в ходе протестов в Грузии.

В четверг, 20 июня, во время МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.

Протестующих разгоняли слезоточивым газом и резиновыми пулями.