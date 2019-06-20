Избитый украинский журналист умер, не приходя в сознание

Избитый неизвестными в Черкассах журналист Вадим Комаров умер, передает РИА «Новости».

В Национальном союзе журналистов сообщили, что он так и не вышел из комы после нападения.

Нападение на Комарова произошло в мае. Было заведено дело по статье «покушение на умышленное убийство».

«Ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания», — сообщил глава Национального союза журналистов Украины.

По его словам, причиной убийства стала профессиональная деятельность Комарова.