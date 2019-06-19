На обвинения в крушении MH17 отреагировали в МИДе

Российское министерство иностранных дел ответило на обвинения Совместной следственной группы (ССГ) по крушению рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению МИДа, слова ССГ о якобы причастности российских военных к гибели малайзийского «Боинга» вызывают лишь сожаление.

В ведомстве подчеркнули, что в сторону России в очередной раз выдвигаются голословные обвинения, цель которых дискредитировать российское государство на мировой арене.

Были названы четверо подозреваемых в крушении Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе, которое состоялось в июле 2014 года. Среди них три россиянина и один украинец.

Заседание суда по делу о крушении самолета было назначено на 9 марта 2020 года. Оно состоится в Нидерландах.