Разоблачен обман следствия по крушению Boeing над Донбассом

Международная следственная группа по делу о крушении самолета Boeing777 в небе над Донбассом проиллюстрировала свои выводы старыми данными, передает РИА «Новости».

По данным агентства, информация была взята, в том числе, из социальных сетей.

Ранее международная следственная группа назвала четверых подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.