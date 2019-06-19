Пристыженный Зеленский оправдывается за слова о «брендовых» украинках

Советник президента Украины Владимира Зеленского Марина Бардина прояснила, что имел ввиду украинский лидер, говоря о красивые девушки как части «бренда» Украины. Об этом сообщает портал «Украинские новости».

Представитель администрации президента подчеркнула, что Зеленский не хотел бы, чтобы Украину воспринимали исключительно по обсуждениям в социальных сетях.

«Мы наоборот имеем широкий спектр достижений для позиционирования страны, чтобы разрушить стереотипное и устаревшее видение, узкое восприятие», --заявила Бардина.

По словам Бардиной, президент Украины готов поддерживать женщины. Об этом, по ее мнению, свидетельствует тот факт, что партия «Слуга народа» на 30% состоит из женщин.

При этом советник Зеленского положительно оценила флешмоб #Ятобінебренд. Политик заявила, что его популярность свидетельствует о готовности женщин бороться за свои права.

Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского осудили за высказывание об украинках.