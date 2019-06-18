Брат убитой 13-летней русской девочки в Испании объявлен в розыск

Брат убитой в Испании 13-летней россиянки объявлен в розыск. Об этом сообщает РЕН.

Мать жертвы сообщила полиции об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего. Розыск не имеет никакой криминальной составляющей, он служит для обеспечения безопасности.

Тело девочки с перерезанным горлом было обнаружено 16 июня в городе Матаро. По словам мэра города Давида Боте, полиция рассматривает случившиеся как убийство. Расследование засекречено.

Ранее было проведено вскрытие россиянки.