Каталонию взбудоражило убийство российской девочки

Полиция Каталонии расследуют убийство 13-летней уроженки России, передает РИА «Новости».

Тело девочки было обнаружено в квартире города Матаро.

В комнате была сдвинута мебель, на простынях и стенах остались пятна крови.

Сообщается, что приехавшие из России мать, ее 13-летняя дочь и 16-летний сын проживали в городе около года. Несколько дней назад женщина уехала на несколько дней и оставила детей одних.

Брат погибшей девочки исчез, его ищет полиция. Подробности кровавого инцидента пока неизвестны.