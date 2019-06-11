Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА «Новости».

Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, он арестован на два месяца.

Музраеву было предъявлено обвинение в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России выясняет информацию о причастности экс-главы управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева к другим преступлениям.