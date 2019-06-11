Подозреваемого в покушении на губернатора экс-чиновника заподозрили в других преступлениях

Следственный комитет России выясняет информацию о причастности экс-главы управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева к другим преступлениям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

До этого он был задержан по делу о покушении на губернатора.

«Будет устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительного указанного факта, но будет проверена его возможная причастность к иным эпизодам преступной деятельности», — заявила Петренко.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель волгоградского управления ведомства Михаил Музренко был задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова.