Депутат объяснил слова о передаче СК дела Голунова

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн объяснил слова о передаче дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Следственный Комитет. Об этом он написал в своем твиттере.

«Постановление об изъятии и передачи для дальнейшего расследования дела из МВД в СК подписано. Само постановление не означает, что дело уже передано физически из рук в руки. Это уже технический процесс. Главное, что вынесено процессуальное решение», — написал Хинштейн.

Депутат заявлял, что по его просьбе материалы уголовного дела Голунова передано из ГСУ ГУ МВД в ГСУ СК России.

Ранее сообщалось, что на изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей.