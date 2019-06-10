Захарченко доставили в суд

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, которого обвиняют в коррупции, был доставлен в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, его доставили для оглашения приговора, который ожидается в скором времени.

По версии Следственного комитета России полковник получил две взятки, а также оказал препятствия для расследования дела о растратах в Нота-банке.

Ранее сообщалось, что прокуратура просит для Захарченко 15,5 лет тюрьмы колонии строгого режима за взятку.

Помимо этого, прокуратура попросила оштрафовать Захарченко на 494,9 млн руб. и лишить его наград, медалей и звания полковника.