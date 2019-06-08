Журналист Голунов не признал вину

Журналист «Медузы» Иван Голунов не признал в суде вину в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он не совершал преступления и готов помогать следствию в расследовании.

Он также отметил, что никогда не употреблял наркотики и вообще не имеет к ним никакого отношения.

Ранее Голунов в зале суда поблагодарил всех за поддержку, а на его лице появились слезы.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.