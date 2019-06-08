МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильной жаре 9 июня

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МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в Москве 9 июня, в воскресенье, сообщает РИА «Новости»

Москвичей призывают быть осторожными.

Днем 9 июня, по прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха составит 30 - 32 градуса.

Ранее уровень погодной опасности был повышен до оранжевого.