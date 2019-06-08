Жара до 33°С ожидается в Москве

В столице и области в субботу, 8 июня, сохранится жаркая погода до 33°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Как отмечается, днем 8 июня будет малооблачно, без осадков, возможен слабый ветер. В ночь с 8 по 9 июня столбики термометра опустятся до 18°С в городе и до 13°С по области.

Давление — 754 мм рт. ст.

Кроме того, синоптики заявили, что 8 июня в Москве будет «желтый» уровень погодный опасности из-за высокой пожароопасности.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по Москве из-за сильной жары. В МЧС рекомендовали надевать светлые вещи и использовать головные уборы.