Завод по производству туалетной бумаги загорелся в Днепре

На Украине в городе Днепре произошел пожар на предприятии по производству туалетной бумаги и салфеток, передает УНИАН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в здании завода горит сырье — рулоны бумаги.

Отмечается, что возгорание произошло на третьем этаже трехэтажного здания на площади около 500 кв. м.

Ранее сообщалось, что 1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила, пострадали 89 человек.