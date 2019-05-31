Как следствие по убийству вышло на главу Раменского района, выяснили СМИ

Глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве любовницы, прошел проверку на полиграфе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

До этого стало известно, что женщина была найдена мертвой в собственном автомобиле, припаркованном в лесополосе, 4 мая 2019 года.

Как отмечается, в машине убитой обнаружили следы ДНК Кулакова. В связи с этим его вызвали на допрос.

Уточняется, что проверка на полиграфе подтвердила его причастность к убийству женщины.

Ранее сообщалось, что любовница Кулакова оказалась заместителем председателя местной общественной палаты Евгенией Исаенковой.