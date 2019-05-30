Треснувшие после прыжков Кличко панели на мосту закрыли от пешеходов

На новом пешеходном мосту в Киеве оградили стеклянные панели от прохожих забором, сообщил журналист Игорь Рец на станице в фейсбуке.

Он опубликовал видео.На кадрах видно, как место со стеклянными панелями ограждено от пешеходов красным забором.

«По дороге на работу прошелся по новому мосту. Кличко — реально смелые братья. Я бы не прыгал» — написал Рец.

Мэр Киева Виталий Кличко официально открыл мост для пешеходов и велосипедистов 25 мая. Чиновник вместе с братом решили удостовериться в прочности стекла, из которого сделан пол смотровых площадок, попрыгав на нем.

На следующий день появились сообщения, что стеклянный пол нового пешеходного моста треснул в Киеве.