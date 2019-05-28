В РПЦ усомнились в адекватности протестующих против строительства храмов

Глава пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков обратился к протестующим против возведения храмов и призвал их переключить внимание на магазины для взрослых и пивные бары, так как число таких заведений на территории страны достигло критической отметки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, строительство пивных и магазинов для взрослых в «огромном количестве» разрушает общество гораздо серьезнее.

«Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви?» — задался вопросом Волков.

Он признался, что в некоторых местах храмы строятся неудачно с точки зрения застройки и логистики.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь возводит по три храма в сутки.