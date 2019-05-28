РПЦ откроет храм в Швеции

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что РПЦ собирается открыть новый храм в шведском городе Вестерос. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, присутствие храмов РПЦ в европейских странах является вещью «совершенно естественной, востребованной», особенно для прихожан, которые там проживают.

В связи с этим, подчеркнул пресс-секретарь, открытие новых храмов УПЦ в Европе будет и дальше продолжаться.

«Регулярное...открытие русских храмов в Европе говорит о том, что РПЦ здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки», — отметил Волков.

Ранее сообщалось, что Патриарх Кирилл освятил православный храм в Страсбурге.