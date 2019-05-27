Полиция расследует повреждение «моста Кличко»

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По факту повреждения стеклянного пешеходного моста над Владимирским спуском в Киеве открыто уголовное производство, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Представители местной полиции подчеркнули, что в настоящий момент изучают все возможные версии случившегося. Также правоохранители ищут лиц, которые могут быть причастны к повреждению стеклянного покрытия пешеходного моста.

Ранее стало известно, что треснувший «мост Кличко» начали ремонтировать. Мэр Киева Владимир Кличко подчеркивал, что ему «действительно больно» из-за актов вандализма в отношении моста.