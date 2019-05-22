Сколько украинцев поддерживает роспуск Рады, показал опрос
Более 70% украинцев поддерживают указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов. Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг».
Как отмечается, самый высокий уровень поддержки намерение украинского лидера получило на юге и востоке страны — более 80%.
«Наряду с этим в других макрорегионах за роспуск Рады не менее 60% опрошенных», — подчеркивается в тексте опроса.
Уточняется, что опрос проводился на всей территории страны с 16 по 21 мая, за исключением территории Донбасса. В опросе приняли участие две тысячи совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.
В указе отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.