Сколько украинцев поддерживает роспуск Рады, показал опрос

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Более 70% украинцев поддерживают указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов. Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг».

Как отмечается, самый высокий уровень поддержки намерение украинского лидера получило на юге и востоке страны — более 80%.

«Наряду с этим в других макрорегионах за роспуск Рады не менее 60% опрошенных», — подчеркивается в тексте опроса.

Уточняется, что опрос проводился на всей территории страны с 16 по 21 мая, за исключением территории Донбасса. В опросе приняли участие две тысячи совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.

В указе отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.