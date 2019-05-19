Пассажирам прервавшего взлет SSJ-100 в Ульяновске заменили самолет

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, который был вынужден прервать взлет по техническим причинам, вылетели в воскресенье, 19 мая, утром в Москву на Airbus A320. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ульяновского аэропорта.

Самолет вылетел в 06:20 (05:20 мск).

По его словам, экипаж принял решение вернуться в аэропорт, так как на борту самолета сработала сигнализация, но отказа гидросистемы, о котором ранее сообщили СМИ, не было.

Также он рассказал, что инспектор приволжского управления гражданской авиации ведет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что SSJ-100 Ульяновск — Москва экстренно прервал взлет на скорости 55 км/ч из-за отказа первой гидросистемы.