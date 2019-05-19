Умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу, сообщает ТАСС.

Причиной смерти 108-летнего мужчины стала сердечная недостаточность.

На момент кончины Масао и его жена Мияко прожили вместе 81 год и 201 день.

За время брака у них родилось пять дочерей. Также у Масао и Мияко 13 внуков и 25 правнуков.

Свой почетный статус от Книги рекордов Гиннесса они получили в прошлом году, а в этом стали абсолютными рекордсменами, побив на 57 дней предыдущее достижение норвежской пары Карла и Гурдрен Дольвен.