Во Франции протесты «желтых жилетов» переросли в столкновения с полицией

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В некоторых французских городах протестные акции «желтых жилетов» переросли в столкновения с правоохранительными органами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.

Согласно имеющейся информации, речь идет о городах Лион и Нант, где полицейским пришлось применить слезоточивый газ. В Нанте действия правоохранителей стали ответом на разбитые витрины агентств по трудоустройству и Молодежной экономической палаты страны, в Леоне — на летевшие в полицейских камни и бутылки.

Ранее сообщалось, что во Франции прошла 26-ая протестная акция «желтых жилетов», в которой приняли участие более 18,5 тысяч человек.