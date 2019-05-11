Во Франции протесты «желтых жилетов» переросли в столкновения с полицией
В некоторых французских городах протестные акции «желтых жилетов» переросли в столкновения с правоохранительными органами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.
Согласно имеющейся информации, речь идет о городах Лион и Нант, где полицейским пришлось применить слезоточивый газ. В Нанте действия правоохранителей стали ответом на разбитые витрины агентств по трудоустройству и Молодежной экономической палаты страны, в Леоне — на летевшие в полицейских камни и бутылки.
Ранее сообщалось, что во Франции прошла 26-ая протестная акция «желтых жилетов», в которой приняли участие более 18,5 тысяч человек.