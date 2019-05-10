В Германии 9 мая осквернили могилы павших воинов

На советском военном кладбище в Шпремберге в федеральной земле Бранденбург осквернили могилы павших воинов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в ФРГ.

По данным дипведомства, это произошло спустя несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Вандалы нарисовали на надгробиях нацистскую символику и распылили на них краску.

Как отмечается, германские правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего. На место инцидента выехали сотрудники российского посольства.

Ранее сообщалось, что вандалы разбили памятники на братской могиле на Украине.