Увеличилось число госпитализированных после ЧП с SSJ 100 в Шереметьево

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Число постиравших, которым потребовалась медицинская помощь после ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, возросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Отмечается, что срочно были доставлены в больницу три члена экипажа.

Кроме того, еще 14 пострадавшим специалисты оказали помощь на месте произошедшего.

В настоящее время всего в больнице находятся девять пострадавших в результате пожара.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. По последним данным, причиной возгорания стала неисправность электроприборов. В результате произошедшего погиб 41 человек.