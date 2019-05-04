Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

По его словам, речь идет о коммерческом самолете. Согласно имеющейся информации, на борту находились 136 человек.

«Я был проинформирован о происшествии нашим пожарным и спасательным департаментами. Они на уже на месте и работают», — заявил Карри.

Он добавил, что, по его данным, все живы.

Ранее сообщалось, что лайнер Boeing 737 MAX потерпел в последние полгода две аварии в Индонезии и Эфиопии. В них погибли 346 человек. Предварительно следствие связало искаженные данные датчиков со сбоем в системе MCAS, которая и привела к крушениям лайнеров.