Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
iframe width="595" height="334" allow="autoplay" src="https://gazeta.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1228566" allowfullscreen frameborder="0">
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
По его словам, речь идет о коммерческом самолете. Согласно имеющейся информации, на борту находились 136 человек.
«Я был проинформирован о происшествии нашим пожарным и спасательным департаментами. Они на уже на месте и работают», — заявил Карри.
Он добавил, что, по его данным, все живы.
Ранее сообщалось, что лайнер Boeing 737 MAX потерпел в последние полгода две аварии в Индонезии и Эфиопии. В них погибли 346 человек. Предварительно следствие связало искаженные данные датчиков со сбоем в системе MCAS, которая и привела к крушениям лайнеров.