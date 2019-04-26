«Вопиющее беззаконие»: посольство о приговоре Бутиной

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Приговор россиянке Марии Бутиной является вопиющим беззаконием, передает ТАСС заявление посольства России в США.

«Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды. С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал», — говорится в заявлении.

Ранее адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что спецслужбы США возбудили уголовное дело против нее главным образом из-за того, что она является гражданкой России.

Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.