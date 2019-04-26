Стала известна причина ЧП на рейсе «Рига-Москва»
Представитель «Аэрофлота» Никита Федоров назвал причину экстренной посадки самолета авиакомпании в Риге, передает РИА «Новости».
По его словам, причиной стало столкновение лайнера с птицей, командир воздушного судна принял решение вернуть самолет в аэропорт.
Представитель компании отметил, что в результате экстренной посадки самолета никто из пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что рссийский самолет, выполнявший рейс «Рига — Москва», экстренно приземлился в аэропорту столицы Латвии.