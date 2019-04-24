Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 359

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Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, при взрывах также пострадали около 520 человек.

Как отмечается, ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что глав оборонных ведомств сменят на Шри-Ланке после серии взрывов.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.