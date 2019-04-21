Глава минздрава Украины попалась на фашистском лозунге

Главу минзрава Украины Ульяну Супрен резко раскритиковали в соцсетях за использование лозунга, который многим показался фашистским, передает РИА «Новости».

Супрун опубликовала запись на тему проходящих на Украине выборов президента и добавила к ней сомнительный хештег.

«Спасибо всем, кто обеспечивает честные, прозрачные и демократические выборы!», — написала она.

Лозунг «Украина превыше всего» был крайне негативно воспринят пользователями Сети. Выражение сравнили со схожим лозунгом, использовавшимся в нацистской Германии.

Один из пользователей вовсе написал, что у министра «поехала крыша».

Ранее пользователей сети удивило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая во время дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского с разбега встала на колени.