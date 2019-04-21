Число погибших из-за взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке возросло

Число погибших в результате взрывов в католических церквях и отелях Шри-Ланки возросло до 42 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, эту информацию предоставила местная полиция.

По предварительным данным, на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны, в частности, в городе Негомбо.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате шести взрывов на Шри-Ланке погибли 20 человек, еще 280 пострадали.