Летевший из России в ОАЭ самолет экстренно сел в Тегеране

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Тегерана из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, во время полета 63-летнему мужчине стало плохо. Экипаж самолета Boeing 757 решил приземлиться.

Реклама

Уточняется, что к месту приземления прибыли медики, которые диагностировали у пассажира инфаркт миокарда. Мужчину экстренно госпитализировали.

Спустя некоторое время самолет продолжил свой маршрут и благополучно приземлился в Дубай.

Ранее сообщалось, что самолет загорелся во время взлета во Внуково.