Франция объявит международный конкурс на восстановление шпиля Нотр-Дама
Франция намерена объявить международный конкурс на восстановление обрушившегося шпиля Собора Парижской Богоматери, передает Reuters.
Как отмечается, об этом заявил премьер-министр государства Эдуар Филипп.
Он добавил, что старый шпиль высотой 295 футов был установлен на собор только в 19 веке. Архитектором выступил Эжен Виолле-ле-Дюк.
Ранее сообщалось, что в сети было опубликовано видео Нотр-Дам-де-Пари после пожара с беспилотника.