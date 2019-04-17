Франция объявит международный конкурс на восстановление шпиля Нотр-Дама

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Франция намерена объявить международный конкурс на восстановление обрушившегося шпиля Собора Парижской Богоматери, передает Reuters.

Как отмечается, об этом заявил премьер-министр государства Эдуар Филипп.

Он добавил, что старый шпиль высотой 295 футов был установлен на собор только в 19 веке. Архитектором выступил Эжен Виолле-ле-Дюк.

Ранее сообщалось, что в сети было опубликовано видео Нотр-Дам-де-Пари после пожара с беспилотника.