Десятки лет могут уйти на восстановление Нотр-Дама, считает архитектор

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Работающий в Кельнском соборе архитектор Петер Фюссених полагает, что для полного восстановления парижского собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара 15 апреля могут потребоваться десятилетия, передает Associated Press со ссылкой на немецкое телевидение.

Отмечается, что восстановительные работы в Кельнском соборе после Второй мировой войны все еще ведутся.

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«Совершенно точно, что потребуются годы, возможно, даже десятилетия, пока последние следы ущерба, нанесенного этим ужасным пожаром, не будут полностью убраны», — сказал Фюссених.

По его словам, пожар в Нотр-Даме является «трагедией для европейского измерения».

Ранее в МВД Франции заявили о новых рисках обрушения Нотр-Дама.