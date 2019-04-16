Мэр Парижа рассказала о сохранности алтаря в загоревшемся Нотр-Даме

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Глава Парижа Анн Идальго заявила, что в результате пожара в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари алтарь и алтарный крест не пострадали. Слова Идальго в своем твиттере процитировала журналистка издания Le Monde Рафаэль Баке.

По словам Идальго, из-за пожара в крыше собора образовалась «большая дыра», а в нефе находятся обломки шпиля.

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«Алтарь и его крест сохранились. Это не так страшно, как я боялась», — добавила Идальго.

Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Даме локализован.

В настоящий момент известно, что в результате тушения пожара пострадал один пожарный. Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.