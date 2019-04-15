Подозреваемый появился в деле о побеге арестованных из изолятора в Тыве
После побега девяти арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) в Тыве возбуждено уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности начальника отдела МВД России «Барун-Хемчикский». Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского следственного управления СК России.
По версии следствия, исполняющий обязанности начальника в день инцидента поставил в наряд дежурным по режиму ИВС стажера, не прошедшего стажировку и аттестацию.
Дежурный, в свою очередь, нарушил правила во время вывода арестованных из камер, что позволило им напасть на сотрудника ИВС и совершить побег, добавили в СК.
Ранее сообщалось, что еще двух сбежавших из изолятора в Тыве арестованных поймали.
Утром 14 апреля двое заключенных с ножом напали на дежурного по ИВС, освободили из камер еще семерых человек и скрылись. По фактам побега и нападения на сотрудника правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.