С отколовшейся льдины сняли пятерых рыбаков в Хабаровском крае

Спасатели в Хабаровском крае сняли пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины на расстоянии 1,5 км от берега, передает РИА «Новости» со ссылкой на главк МЧС России по региону.

Сообщается, что отрыв льдины произошел в бухте Силантьева в Ванинском районе. Сигнал спасателям поступил 14 апреля в 14.35 по местному времени (07.35 мск).

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Отмечается, что все рыбаки доставлены уже на берег. В результате происшествия никто не пострадал, помощь медиков никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что ребенок уплыл на льдине в Москве.