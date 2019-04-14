Причиной пожара в парке «Лосиный остров» стал поджог, считают в Минприроды

Директор национального парка «Лосиный остров» Игорь Сарафанов заявил, что пожар в парке 13 апреля мог начаться в результате поджога, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

Он рассказал, что в парке проводилась очистка от сухостоя и уничтоженных короедом деревьев. Собранные деревья находились возле дороги и готовились к вывозу.

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«Мы предполагаем, что это поджог», — сказал Сарафанов.

По мнению директора парка, «очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли».

Ранее сообщалось, что на территории нацпарка «Лосиный остров» произошел пожар.