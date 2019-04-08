Посольство пообещало помощь задержанным в России британцам

Сотрудники посольства Великобритании в России пообещали помощь задержанным накануне в Москве британцам, передает РИА «Новости».

«Мы находимся на связи с местными органами власти в отношении двух британских подданных, задержанных вчера в Москве», — сказали в посольстве.

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Двух граждан Великобритании, которые были задержаны, предположительно, с наркотиками, отпустили под подписку о невыезде.

Уточняется, что британцы не могут покидать территорию России.