Посольство пообещало помощь задержанным в России британцам
Сотрудники посольства Великобритании в России пообещали помощь задержанным накануне в Москве британцам, передает РИА «Новости».
«Мы находимся на связи с местными органами власти в отношении двух британских подданных, задержанных вчера в Москве», — сказали в посольстве.
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Двух граждан Великобритании, которые были задержаны, предположительно, с наркотиками, отпустили под подписку о невыезде.
Уточняется, что британцы не могут покидать территорию России.