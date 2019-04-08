В Москве потеплеет до 17°С

К середине текущей рабочей недели в столице ожидается потепление до 17°С, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Отмечается, что температурный режим на неделе окажется выше нормы, но при этом пройдут дожди.

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По данным синоптиков, температура 10-11 апреля окажется выше нормы на 4-5°С.

«Тем не менее, это потепление не будет продолжительным, уже в четверг пройдет холодный атмосферный фронт, температура в четверг-пятницу в столице вновь понизится, но до климатической нормы», — сообщили в центре погоды.

Подчеркивается, что резкого похолодания не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности.