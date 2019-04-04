СМИ назвали новую версию крушения Boeing в Эфиопии

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Пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines мог разбиться из-за столкновения с птицей или другим объектом, сообщает ABC News со ссылкой на источники, осведомленные о расследовании крушения.

Они рассказали, что столкновения лайнера с инородным объектом могло привести к поломке датчика «угла атаки», что привело к ошибочной активации системы коррекции маневрирования (MCAS). Отмечается, что пилоты Boeing не смогли вернуть контроль над самолетом, из-за чего лайнер разбился.

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MCAS предназначена для предотвращения излишнего крена самолета вверх. Неисправности в ее работе называли возможной причиной крушения Boeing в Индонезии в октябре прошлого года. Крушение лайнера в Эфиопии также связывали с некорректной работой этой системы.

Ранее генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург принял участие в тестовом полете на лайнере Boeing 737 MAX 7 с обновленным программным обеспечением, чтобы доказать безопасность самолета.