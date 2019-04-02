Ученик распылил в школе перцовый газ в Великом Новгороде
Один из учеников распылил перцовый газ в школе в Великом Новгороде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.
По данным агентства, в результате инцидента были госпитализированы девять детей.
Как отмечается, СК проводит доследственную проверку по факту распыления перцового газа в школе.
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При этом ученик распылил газ из перцового баллона в здании школы.
Ранее сообщалось, что семь человек отравились газом в результате утечки в Подмосковье.