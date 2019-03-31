Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

В полиции рассказали, что пострадавшие являются представителями разных социальных групп, поэтому все нападения объединяет только то, что жертвы были уязвимы и не могли сопротивляться.

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«Ничто не свидетельствует о том, что данные инциденты связаны с террором. В настоящий момент мы работаем с версией о том, что за нападениями стоит одиночка, вероятно страдающий расстройством психики», — рассказал представитель полиции Стюарт Смайли.

Уточняется, что неизвестный сначала напал на женщину 45 лет, нанеся ей удар ножом в спину, позже в том же районе были ранены двое мужчин. Четвертого мужчину нападавший так же пырнул ножом в спину.

19 февраля в Марселе неизвестный напал на людей с ножом, ранив несколько человек. Как отмечалось, между нападавшим и полицией произошла перестрелка.