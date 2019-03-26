Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

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Венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что на большей части территории Венесуэлы восстановлено электроснабжение, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что подача электричества восстановлена «почти на всей» территории Венесуэлы, не уточнив, какие регионы остаются без света.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов латиноамериканской страны произошло масштабное отключение электричества. Во время прошлого крупного блэкаута власти Венесуэлы заявляли о «диверсии» на энергосистему со стороны США.