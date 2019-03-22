ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа

ФСБ России проводит обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке по уголовному делу о хищениях средств гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Как отмечается, разбирательство возбуждено по признакам 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

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Дело заведено по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, «выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности».

В данный момент силовики изымают документацию, носители информации и другие предметы.

Ранее сообщалось, что ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра».