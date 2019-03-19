Мужчина с простреленной головой в центре Москвы оказался студентом Бауманки
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров подтвердил, что тело молодого человека с огнестрельным ранением, найденное во дворе дома в центре Москвы, принадлежит студенту университета, передает РИА «Новости».
Погибшему было 23 года.
Ректор назвал гибель студента большой бедой и пообещал, что следствию будет оказана помощь, «от первого до последнего момента».
На улице Большая Полянка было обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы.